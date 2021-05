Pio e Amedeo trionfano ancora negli ascolti. Tanti “limoni”, prima con Laura Chiatti e poi tra di loro (Di sabato 1 maggio 2021) Anche nella puntata di ieri sera “Felicissima Sera” ha trionfato negli ascolti. Come riportato anche da Dagospia, il programma condotto su Canale 5 dal duo comico pugliese Pio e Amedeo ha tenuto davanti al televisore 4 milioni e 331 mila persone, con uno share del 22,5%. LEGGI ANCHE => Pio e Amedeo: chi sono le mogli dei due comici, amici anche fuori dallo spettacolo Un risultato che non può che far esultare i due comici e la stessa Mediaset, dato che il riscontro della terza puntata è addirittura superiore a quello già elevatissimo raggiunto nelle prime due. La dimostrazione ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, che “Felicissima Sera” è uno show davvero riuscitissimo e che Pio e Amedeo sono enormemente apprezzati dal pubblico italiano. “Felicissima Sera” ha battuto “Top Dieci” in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) Anche nella puntata di ieri sera “Felicissima Sera” ha trionfato. Come riportato anche da Dagospia, il programma condotto su Canale 5 dal duo comico pugliese Pio eha tenuto davanti al televisore 4 milioni e 331 mila persone, con uno share del 22,5%. LEGGI ANCHE => Pio e: chi sono le mogli dei due comici, amici anche fuori dallo spettacolo Un risultato che non può che far esultare i due comici e la stessa Mediaset, dato che il riscontro della terza puntata è addirittura superiore a quello già elevatissimo raggiunto nelle prime due. La dimostrazione ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, che “Felicissima Sera” è uno show davvero riuscitissimo e che Pio esono enormemente apprezzati dal pubblico italiano. “Felicissima Sera” ha battuto “Top Dieci” in ...

