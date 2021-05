MotoGP, Marc Marquez: “Sto bene dopo la caduta, ma ho sbagliato gomma. Ho scelto la soft per sicurezza invece della media” (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata davvero difficile quella di oggi per Marc Marquez. In mattinata, il fuoriclasse spagnolo è stato vittima di una brutta caduta che lo ha fatto impattare violentemente contro gli air fence di fronte alle barriere. Trasportato in ospedale per accertamenti precauzionali, il ventottenne iberico ha avuto la certezza di non avere subito alcuna seria conseguenza, eccezion fatta per qualche contusione e un grosso spavento. Domani, dovrà però partire dalla quinta fila, poiché in qualifica non è andato oltre il 14° tempo. Quali sono le sue sensazioni dopo l’accaduto? Ecco quanto dichiarato dal centauro di Cervera ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Prima o poi doveva arrivare una caduta. Certo che ho proprio scelto la curva peggiore del circuito per finire a terra, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Giornata davvero difficile quella di oggi per. In mattinata, il fuoriclasse spagnolo è stato vittima di una bruttache lo ha fatto impattare violentemente contro gli air fence di fronte alle barriere. Trasportato in ospedale per accertamenti precauzionali, il ventottenne iberico ha avuto la certezza di non avere subito alcuna seria conseguenza, eccezion fatta per qualche contusione e un grosso spavento. Domani, dovrà però partire dalla quinta fila, poiché in qualifica non è andato oltre il 14° tempo. Quali sono le sue sensazionil’accaduto? Ecco quanto dichiarato dal centauro di Cervera ai microfoni di Sky Sport. “Prima o poi doveva arrivare una. Certo che ho propriola curva peggiore del circuito per finire a terra, ...

corsedimoto : MOTOGP - Sabato con il botto per Marc #Marquez, finito contro gli air fence in FP3. Tutto ok fortunatamente per lo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP a #Jerez, Marc #Marquez dopo la caduta: “Non ricordo cosa sia successo” @MotoGP @marcmarquez93 - Gazzetta_it : #MotoGP a #Jerez, Marc #Marquez dopo la caduta: “Non ricordo cosa sia successo” @MotoGP @marcmarquez93 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: - motograndprixit : -