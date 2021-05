L' Ocean Viking con 236 migranti verso il porto di Augusta

Advertising

andreapurgatori : GUARDIA SCOSTIERA. #Libia si è rifiutata di soccorrere #migranti. Disastro evitabile': il racconto della Ocean Viki… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo navigato in un mare di cadaveri. Del natante restava poco, delle persone neanche il nome'. E' il drammati…

Potranno finalmente mettere fine al loro calvario i 236 migranti salvati dalla: la nave della Ong europea Sos Mediterranee sta navigando verso Augusta, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in ...La, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando verso Augusta, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in ...L’ordine per la Ocean Viking è quella di far sbarcare i 236 migranti tratti in salvo martedì dopo averli trovati su due gommoni al largo della Libia. E la nave della Ong europea Sos Méditerranée sta ...PALERMO - La Ong Ocean Viking fa rotta verso Augusta, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in difficoltà martedì 27 scorso. I soc ...