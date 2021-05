Lazio, Destro si scatena contro i biancocelesti: la statistica (Di sabato 1 maggio 2021) Mattia Destro si scatena quando vede il biancoceleste Lazio. Ecco la statistica del bomber genoano Un vero e proprio killer per la Lazio. Mattia Destro si riscopre bomber quando davanti ha i biancocelesti: in Serie A, ha partecipato a sette gol con sei reti e un assist. Tre degli ultimi quattro, inoltre, li ha siglati proprio tra le mura dell’Olimpico. In campionato, l’attaccante non ha fatto meglio contro nessun’altra squadra: une vera e propria bestia nera per i capitolini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Mattiasiquando vede il biancoceleste. Ecco ladel bomber genoano Un vero e proprio killer per la. Mattiasi riscopre bomber quando davanti ha i: in Serie A, ha partecipato a sette gol con sei reti e un assist. Tre degli ultimi quattro, inoltre, li ha siglati proprio tra le mura dell’Olimpico. In campionato, l’attaccante non ha fatto meglionessun’altra squadra: une vera e propria bestia nera per i capitolini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Backn19bauer : @verok_cal Di solito destro purga la lazio, e simy segna da troppe giornate non è sempre domenica - lorepollo1999 : @verok_cal Il genoa rompe spesso il cazzo alla lazio, nelle ultime 20, 10 vittorie genoane, destro - mikysannii : @verok_cal simy potrebbe fare gol della bandiera e cazzi e mazzi, la partita dei ratti finirà con almeno 2 gol. La… - verok_cal : Chi metto? Destro fuori casa contro la Lazio o Simy in casa contro l'Inter? Motivate in maniera seria - LI_SoloRAYA : TOP PLAYER | Genoa, la rinascita di Mattia Destro -