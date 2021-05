Immigrazione, Salvini scrive a Draghi: "Troppi sbarchi, inaccettabile" (Di sabato 1 maggio 2021) Il leader della Lega ha reso noto di aver inviato una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi dopo l'ulteriore impennata di sbarchi delle ultime ore: "Doveroso bloccare barchini e barconi" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 maggio 2021) Il leader della Lega ha reso noto di aver inviato una lettera al presidente del consiglio Mariodopo l'ulteriore impennata didelle ultime ore: "Doveroso bloccare barchini e barconi"

La bugie di Conte sui migranti: “Con me porti mai chiusi” Basterebbe un’immagine per raccontare quel Conte: c’è il futuro leader del Movimento 5 Stelle che sorride sornione con il suo ministro Salvini reggendo un foglio con l’hashtag #decretosalvini e la dic ...

