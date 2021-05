Il Real risponde all'Atletico: 2 - 0 all'Osasuna. Zidane sempre a - 2 dal primo posto (Di sabato 1 maggio 2021) Il Real Madrid resta aggrappato al treno della Liga con le unghie. Per piegare la resistenza dell'Osasuna ci vuole più di un'ora abbondante, ma alla fine i Blancos fanno bottino pieno rispondendo ai "... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) IlMadrid resta aggrappato al treno della Liga con le unghie. Per piegare la resistenza dell'ci vuole più di un'ora abbondante, ma alla fine i Blancos fanno bottino pienondo ai "...

Ultime Notizie dalla rete : Real risponde Il Real Madrid risponde all'Atletico: 2 - 0 all'Osasuna MADRID (SPAGNA) - Nessuna intenzione di rinunciare alla volata scudetto per il Real , che a quattro giorni dal ritorno delle semifinali di Champions Legaue con il Chelsea , s'impone all'Alfredo Di Stefano contro l'Osasuna grazie alle reti siglate nella ripresa dall'ottimo ...

Il Real risponde all'Atletico: 2 - 0 all'Osasuna. Zidane sempre a - 2 dal primo posto La voglia non manca, difatti è da lui che arrivano i primi due squilli di un Real pimpante e intenzionato e chiudere presto la pratica. Fosse per l'impegno, con ben 13 tiri nei primi 45', i Blancos ...

Il Real Madrid risponde all’Atletico: 2-0 all’Osasuna Corriere dello Sport.it Il Real Madrid risponde all’Atletico: 2-0 all’Osasuna Pronta replica dei blancos che battono i navarri e si riportano a -2 dai colchoneros, vittoriosi nel pomeriggio sull'Elche. Ora tocca al Barcellona, atteso dalla trasferta di Valencia.

Raiola: “Ibra? Se fosse andato al Real Madrid, oggi ci giocherebbe ancora” Mino Raiola, intervistato da As, ha risposto ad una domanda riguardante le differenze tra Barcellona e Real Madrid coinvolgendo Zlatan Ibrahimovic. Le parole: “Secondo me se Ibra fosse andato al Real ...

