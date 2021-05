Gabriel Garko e l’ex compagno, Alessi svela un gossip: “Dopo il coming out…” (Di sabato 1 maggio 2021) Gabriel Garko e l’ex compagno Roberto Alessi confessa: “Fa piú fatica” Gabriel Garko sembrava aver trovato l’amore tra le braccia di Gaetano, ma in realtá la loro storia é giá giunta al termine. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, si é soffermato proprio sull’attore rivelando che le amiche gli avevano giá rivelato non trattarsi di un rapporto a lungo termine, ed infatti Gabriel ha giá voltato pagina. Alessi, a proposito di Gabriel Garko, ha rivelato su di lui una cosa inaspettata: “Ha confessato pure che Dopo il coming out fa piú fatica ad acchiappare. Come i piú dello spettacolo, uomini e donne che siano, bello e ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)Robertoconfessa: “Fa piú fatica”sembrava aver trovato l’amore tra le braccia di Gaetano, ma in realtá la loro storia é giá giunta al termine. Roberto, direttore di Novella 2000, si é soffermato proprio sull’attore rivelando che le amiche gli avevano giá rivelato non trattarsi di un rapporto a lungo termine, ed infattiha giá voltato pagina., a proposito di, ha rivelato su di lui una cosa inaspettata: “Ha confessato pure cheilout fa piú fatica ad acchiappare. Come i piú dello spettacolo, uomini e donne che siano, bello e ...

bissolo_greta : @elisicci @SerendipityNY_ Allora l’articolo su Gabriel garko lo ammetto che era na roba orrenda?? però questo boh si… - blogtivvu : Pio e Amedeo fanno dell’ironia sul coming out di Gabriel Garko - Rodica17957578 : RT @fanpage: A #FelicissimaSera una battuta sul coming out di Gabriel Garko e Raoul Bova piomba nell'imbarazzo - fanpage : A #FelicissimaSera una battuta sul coming out di Gabriel Garko e Raoul Bova piomba nell'imbarazzo - FraLauricella : #FelicissimaSera #pioeamedeo 'Quando Gabriel #Garko ha detto che era gay non ce lo aspettavamo'. -