Fedez vs Rai per l’intervento al Concertone: «Mi hanno chiesto di edulcorare il contenuto». Viale Mazzini smentisce la censura e il cantante posta la telefonata con i vertici (Video) (Di sabato 1 maggio 2021) Fedez, Concerto Primo Maggio Contro Mario Draghi, la Lega, il Vaticano e le associazioni pro Vita. I bersagli scelti da Fedez per il suo intervento al Concertone del Primo Maggio sono già diventati un caso. Prima della sua esibizione, il rapper aveva denunciato di aver dovuto trattare con i vertici di Rai3 per i contenuti scomodi del suo discorso. Un concetto ribadito sul palco, prima di pronunciare il monologo della discordia, composto da parole tanto roboanti quanto in fin dei conti già sentite. “E’ la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio: dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 maggio 2021), Concerto Primo Maggio Contro Mario Draghi, la Lega, il Vaticano e le associazioni pro Vita. I bersagli scelti daper il suo intervento aldel Primo Maggio sono già diventati un caso. Prima della sua esibizione, il rapper aveva denunciato di aver dovuto trattare con idi Rai3 per i contenuti scomodi del suo discorso. Un concetto ribadito sul palco, prima di pronunciare il monologo della discordia, composto da parole tanto roboanti quanto in fin dei conti già sentite. “E’ la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio: daidi Rai3 midi ...

