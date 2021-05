F1 in tv, orari GP Portogallo 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi, sabato 1° maggio, sono in programma gli ultimi 60 minuti di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande spettacolo sui saliscendi di Portimao, dove andrà in scena un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Red Bull e Mercedes sono le macchine da battere anche in Algarve, ma la Ferrari ha dimostrato di poter ambire alla seconda fila in griglia grazie ad un passo competitivo nelle prove libere del venerdì. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano almeno alla terza fila per guadagnarsi una buona posizione di partenza in vista della gara, ma non sarà semplice avere la meglio su Alpine, McLaren e AlphaTauri. La terza sessione di libere e le prove ufficiali del Gran Premio del ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi, sabato 1° maggio, sono ingli ultimi 60 minuti di prove libere e soprattutto ledel Gran Premio del, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande spettacolo sui saliscendi di Portimao, dove andrà in scena un nuovo capitolo del duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Red Bull e Mercedes sono le macchine da battere anche in Algarve, ma la Ferrari ha dimostrato di poter ambire alla seconda fila in griglia grazie ad un passo competitivo nelle prove libere del venerdì. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano almeno alla terza fila per guadagnarsi una buona posizione di partenza in vista della gara, ma non sarà semplice avere la meglio su Alpine, McLaren e AlphaTauri. La terza sessione di libere e le prove ufficiali del Gran Premio del ...

Advertising

infoitsport : Qualifiche F1 oggi GP Portogallo 2021 a Portimao, orari TV e dove vederle su TV8 e Sky - sportface2016 : #F1, #PortugalGP: orari e dove seguire le qualifiche in tv e streaming - CircusFuno : F1, Gli orari delle qualifiche di oggi in Portogallo: il programma in TV su Sky e TV8 e in streaming su NOW… - gponedotcom : Formula 1, GP Portogallo, Portimao: gli orari in tv su Sky e TV8: La programmazione completa del terzo appuntamento… - zazoomblog : F1 su TV8 GP Portogallo 2021: orari programma in chiaro diretta e differita qualifiche - #Portogallo #2021: #orari… -