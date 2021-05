Anticipazioni Uomini e Donne | Giacomo vicino alla scelta e bacia tutte

(Di sabato 1 maggio 2021) Il tronista ha annunciato che non manca moltosua decisione, ma è sempre più in difficoltà: chi la spunterà tra Martina e Carolina? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il tronista ha annunciato che non manca molto alla sua decisione, ma è sempre più in difficoltà: chi la spunterà tra Martina e ...Oggi, sabato 1 maggio si sono registrate le nuove puntate die Donne . Ecco lesvelate dal portale di Isaechia:e Donne,: Maria De Filippi tuona contro Armando Incarnato Spazio ad Armando Incarnato al centro dello studio con davanti tre dame. Patty ha deciso di raccontare cosa è accaduto ...Il tronista ha annunciato che non manca molto alla sua decisione, ma è sempre più in difficoltà: chi la spunterà tra Martina e Carolina?Nella registrazione di oggi la De Filippi non ci ha visto più ed è intervenuta dopo che il Cavaliere ha mentito ancora su un bacio, intanto Elisabetta ha chiuso con Luca ...