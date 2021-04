Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart per il film di David Cronenberg (Di venerdì 30 aprile 2021) Si continua a parlare del nuovo film di David Cronenberg, 'Crimes of the Future' : solo poche ore fa era girata la notizia che il progetto era realtà e che le riprese sarebbero iniziate ad agosto, in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Si continua a parlare del nuovodi, 'Crimes of the Future' : solo poche ore fa era girata la notizia che il progetto era realtà e che le riprese sarebbero iniziate ad agosto, in ...

Advertising

latestly : #CrimesOfTheFuture: #KristenStewart, #ViggoMortensen, #LeaSeydoux To Star in #DavidCronenberg’s Sci-Fi Film - Illuminatixiii : RT @uncaffetramiche: Nuovo progetto per Kris, con Viggo Mortensen e Léa Seydoux, in un film di David Cronenberg 'Crimes of the Future'... Q… - Fermattionico : RT @ciakmag: 'Ho degli affari in sospeso con il futuro'... #DavidCronenberg torna alla fantascienza e ci racconta il Transumanesimo #Crimes… - mtvitalia : #DavidCronenberg torna sul set per dirigere #CrimesOfTheFuture con #KristenStewart e #ViggoMortensen ??? - comingsoonit : #ViggoMortensen torna a lavorare per la quarta volta con #DavidCronenberg in #CrimesoftheFuture. Con lui ci sarà… -