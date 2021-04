Udc | colata asfalto su sponda Tevere pazzia che brutalizza città

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Ladiche e’ stata proditoriamente posata sulle sponde del, per far circolare meglio le biciclette, e’ unacheil volto delle rive, andando a sostituire la pavimentazione originale in marmo e sanpietrini”. Lo dichiara Roberto Riccardi, coordinatore romano dell’Udc. “Qualcuno informi Virginia Raggi che si tratta di un’area storica e monumentale, tutelata dalla legge. Dove le disposizioni del piano paesaggistico impongono il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche’ delle tecniche e dei materiali costruttivi”, prosegue Riccardi. “Ci domandiamo se la Raggi, prima di avviare le betoniere, abbia adempiuto all’obbligo di sottoporre alla Regione il progetto ...

