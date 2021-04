Travolto da un masso in campagna | 17enne in gravi condizioni

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un ragazzo di 17 anni è statoda unstamattina alle 9.30 nelle campagne di Gavoi (Nuoro), dove con amici e genitori, stava lavorando in un terreno in località Sa Matta. Le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Travolto masso

Agenzia ANSA

Un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un masso stamattina alle 9.30 nelle campagne di Gavoi (Nuoro), dove con amici e genitori, stava lavorando in un terreno in località Sa Matta. Le sue condizioni, secondo i medici del 118, sono apparse subito gravi. Il giovane impegnato nelle attività lavorative, a quanto pare è rimasto travolto da un masso che si è staccato dalla parete durante i lavori di consolidamento di un costone roccioso.