Tragedia in Israele, le immagini della calca e della fuga VIDEO (Di venerdì 30 aprile 2021) È di almeno 44 morti il bilancio dell'incidente avvenuto durante le celebrazioni della ricorrenza ebraica Lag B'Omer, al Monte Meron, nel nord di Israele. Circa 150 , secondo i servizi di soccorso israeliani,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) È di almeno 44 morti il bilancio dell'incidente avvenuto durante le celebrazioniricorrenza ebraica Lag B'Omer, al Monte Meron, nel nord di. Circa 150 , secondo i servizi di soccorso israeliani,...

Antonio_Tajani : Sono vicino al popolo d'#Israele per la tragedia avvenuta, durante le celebrazioni del Lag Ba-Omer, sul #MonteMeron… - meb : Ci stringiamo al popolo di #Israele per la tragedia che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti durant… - DavidSassoli : Lascia sgomenti la tragedia con decine di morti e centinaia di feriti tra i pellegrini del #monteMeron, in una comu… - alexa5313 : RT @meb: Ci stringiamo al popolo di #Israele per la tragedia che ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti durante l’evento reli… - PES_PoA : RT @pierofassino: Profondo cordoglio per la tragedia avvenuta sul monte Meron in Galilea. Sono arrivate scene devastanti e drammatiche dall… -