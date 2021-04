“The Last Domino?”: l’atteso tour dei Genesis (Di venerdì 30 aprile 2021) I Genesis annunciano le date per “The Last Domino?”, tour che comincerà allo United Center di Chicago e si conclude al TD Garden di Boston. Quando comincia “The Last Domino?” “The Last Domino?” comincia il 15 novembre e i biglietti saranno in vendita il 7 maggio. I Genesis sono inattivi dalla fine di Turn It On Again, tour del 2007 in cui ci fu la reunion della band. Questa volta Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks godranno della compagnia di Daryl Stuermer, chitarrista e bassista di lunga data. A loro si aggiungerà Nic Collins, figlio di Phil, alla batteria. Sarà un’occasione per vedere due generazioni di musicisti darsi man forte. Nic Collins ha già suonato con la band solista del padre nel corso degli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Iannunciano le date per “The?”,che comincerà allo United Center di Chicago e si conclude al TD Garden di Boston. Quando comincia “The?” “The?” comincia il 15 novembre e i biglietti saranno in vendita il 7 maggio. Isono inattivi dalla fine di Turn It On Again,del 2007 in cui ci fu la reunion della band. Questa volta Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks godranno della compagnia di Daryl Stuermer, chitarrista e bassista di lunga data. A loro si aggiungerà Nic Collins, figlio di Phil, alla batteria. Sarà un’occasione per vedere due generazioni di musicisti darsi man forte. Nic Collins ha già suonato con la band solista del padre nel corso degli ...

