Tentata rapina, violazione e lesioni aggravate: scattano i domiciliari per un 27enne (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuta davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Maria Di Carlo, l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza nei confronti di Romualdo Del Mauro, di anni 27, di Montesarchio, assistito dall'Avvocato Vittorio Fucci junior. Come si ricorderà, il Del Mauro era stato arrestato dai Carabinieri nella presunta flagranza del reato di Tentata rapina, violazione di domicilio e lesioni aggravate la sera del 27 aprile scorso, ai danni di due coniugi di Montesarchio. All'esito dell'udienza di convalida, il GIP, accogliendo parzialmente la tesi dell'Avvocato Vittorio Fucci junior ha concesso la permanenza della misura degli arresti domiciliari a carico di Romualdo Del Mauro. L'articolo proviene da ...

