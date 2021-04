Stupro di gruppo in Sicilia | violentatori difesi dal padre della vittima

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Stuprata da quelli che credeva quattro amici. Accusata dal suo stesso. Ha diciotto anni la ragazza che oggi denuncia, accompagnata dal fratello, di aver subìto violenza sessuale il 6 febbraio di quest’anno. Portata con la scusa di una festa in una casalocalità Tre Fontane, la ragazza ha ballato e bevuto. Dopo essersi appartata con uno dei ragazzi sono arrivati gli altri che l’hanno violentata a turno mentre altri tre scherzavano e scattavano foto. Fin qui si configura un reato di violenza sessuale di. Ma cosa accade quando la giovane, riaccompagnata a casa dai suoi, raccontaviolenza subita? È solo l’orrore nell’orrore. Il giorno successivo alla violenza infatti, la ragazza si presenta presso la caserma dei Carabinieri. Riesce in quello che tante vittime non ...