Solidarietà femminile (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché noi donne ci riempiamo la bocca di questa che infondo non esiste e tante volte è il perfetto contrario? Si può essere amiche di una donna veramente, di essere felice delle sue gioie e soffrire realmente delle sue tristezze che in parte diventano le tue. Si, lo si può essere. Ma tante volte non lo si è neanche di una persona conosciuta, che frequenti e a cui vuoi bene o almeno dovresti. Parliamoci chiaro Il mio è proprio un articolo avvelenato versa la categoria di donne che si sente parte di un gruppo, che si sente trascinata da un ideale che non esiste. Ho visto gente essere addirittura amica e sparlare dietro, creare finte sintonie anche con estranei pur di non schierarsi… ma che amica è e aggiungerei tanto meno donna. Non sbandierare il tuo femminismo inutile tanto ormai non ci crederà nessuno. Che poi di donne che veramente si professano ce ne sono ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 30 aprile 2021) Perché noi donne ci riempiamo la bocca di questa che infondo non esiste e tante volte è il perfetto contrario? Si può essere amiche di una donna veramente, di essere felice delle sue gioie e soffrire realmente delle sue tristezze che in parte diventano le tue. Si, lo si può essere. Ma tante volte non lo si è neanche di una persona conosciuta, che frequenti e a cui vuoi bene o almeno dovresti. Parliamoci chiaro Il mio è proprio un articolo avvelenato versa la categoria di donne che si sente parte di un gruppo, che si sente trascinata da un ideale che non esiste. Ho visto gente essere addirittura amica e sparlare dietro, creare finte sintonie anche con estranei pur di non schierarsi… ma che amica è e aggiungerei tanto meno donna. Non sbandierare il tuo femminismo inutile tanto ormai non ci crederà nessuno. Che poi di donne che veramente si professano ce ne sono ...

gaialachimea : le ragazze che si ostinano ad andare dietro ad un ragazzo fidanzato proprio non le capisco, ok ti piace, ma la soli… - Espoerr : @LegaSalvini Solidarietà femminile vedo... - ____SiRvia : @Roccobusillis @LaBiondastra ??????????????(rido per la faccia di lei, solidarietà femminile ????????) - bobbirok : RT @scarabocchio74: Quando eliminate un tweet perché ho commentato in maniera ironica vi farei clap clap sulla testolina. Ma poi penso che… - scarabocchio74 : Quando eliminate un tweet perché ho commentato in maniera ironica vi farei clap clap sulla testolina. Ma poi penso… -

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà femminile Un altro Primo maggio nel segno della pandemia anche in provincia di Ragusa. Carasi: 'Ma stavolta dobbiamo guardare con fiducia al futuro' ... per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi ... specialmente quella femminile e giovanile. Ecco perché come sindacato siamo impegnati a difendere l'...

ENNA: IL COMUNE SOTTOSCRIVE LA CARTA ETICA PER LO SPORT FEMMINILE Con la sottoscrizione della Carta Etica per lo Sport Femminile ci poniamo, dunque, l'importante obiettivo di promuovere una cultura dello sport quale luogo di educazione alla solidarietà, all'...

Coe, solidarietà al femminile da Lecco al Bangladesh Diocesi di MIlano ... per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità ele gravi ... specialmente quellae giovanile. Ecco perché come sindacato siamo impegnati a difendere l'...Con la sottoscrizione della Carta Etica per lo Sportci poniamo, dunque, l'importante obiettivo di promuovere una cultura dello sport quale luogo di educazione alla, all'...