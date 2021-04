Sky, acquisiti i diritti tv per la Ligue 1: confermata anche la Bundesliga (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky ha acquisito i diritti tv per la Ligue 1 per il prossimo trienno: confermata anche la Bundesliga fino al 2025 Sky si “consola” dopo aver perso il pacchetto 1 dei diritti tv per la Serie A nel trienno 2021/2024. acquisiti i diritti della Ligue 1 per le prossime tre stagioni e confermata la Bundesliga fino al 2025. La nota dell’emittente. «Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Sky ha acquisito itv per la1 per il prossimo trienno:lafino al 2025 Sky si “consola” dopo aver perso il pacchetto 1 deitv per la Serie A nel trienno 2021/2024.della1 per le prossime tre stagioni elafino al 2025. La nota dell’emittente. «Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisiscedellaper le stagioni 2021/2025 e della1 per le stagioni 2021/2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - zazoomblog : Sky acquisiti i diritti tv per la Ligue 1: confermata anche la Bundesliga - #acquisiti #diritti #Ligue #confermata - CinqueNews : Bundesliga e Ligue 1 su Sky per i prossimi anni: acquisiti i diritti dei due campionati - sportvicentino : CALCIO - La serie B torna su Sky: acquisiti i diritti televisivi fino al 2024 - infoitsport : La Serie B torna su Sky, acquisiti i diritti per le prossime tre stagioni -