Serie B, Play-off e Play-out 2021: calendario, programma e orari di tutte le partite (Di venerdì 30 aprile 2021) Il programma, il calendario, le date e gli orari dei Play-off e dei Play-out del campionato di Serie B 2020/2021. Si comincia giovedì 13 maggio e si finisce con la finalissima di ritorno in programma giovedì 27. Quindici giorni assolutamente tutti da vivere che daranno gli ultimi verdetti di un’annata spettacolare ed emozionante. Playoff Turno preliminare Giovedì 13 maggio Ore 18 (6a vs 7a) Ore 21 (5a vs 8a) Semifinali andata Lunedi 17 maggio Ore 18.30 (6a/7a vs 3a) Ore 20.30/20.45 (5a/8a vs 4a) Semifinali ritorno Giovedì 20 maggio Ore 18.30 (4a vs 5a/8a) Ore 20.30/20.45 (3a vs 6a/7a) Finale andata Domenica 23 maggio Ore 21.15 Finale ritorno Giovedì 27 maggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Il, il, le date e glidei-off e dei-out del campionato diB 2020/. Si comincia giovedì 13 maggio e si finisce con la finalissima di ritorno ingiovedì 27. Quindici giorni assolutamente tutti da vivere che daranno gli ultimi verdetti di un’annata spettacolare ed emozionante.off Turno preliminare Giovedì 13 maggio Ore 18 (6a vs 7a) Ore 21 (5a vs 8a) Semifinali andata Lunedi 17 maggio Ore 18.30 (6a/7a vs 3a) Ore 20.30/20.45 (5a/8a vs 4a) Semifinali ritorno Giovedì 20 maggio Ore 18.30 (4a vs 5a/8a) Ore 20.30/20.45 (3a vs 6a/7a) Finale andata Domenica 23 maggio Ore 21.15 Finale ritorno Giovedì 27 maggio ...

