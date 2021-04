Sampdoria-Roma | Ranieri | “Spingo i miei per arrivare a 52 punti Loro non penseranno al ritorno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 aprile 2021) Domenica sera laaccoglierà a Marassi unareduce dalla pesantissima sconfitta dell’Old Trafford. In tal senso ha parlato Claudio, che ha presentato la sfida contro i gialssi: “Manca poco meno di un mese, abbiamo cinque partite, tre in casa e due fuori. Siamo sulla retta di arrivo. Come dico sempre: è lì che si vedono i cavalli, sul rettilineo finale. Io sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico nel cercare diai 52, non dobbiamo tralasciare nulla, stiamo facendo buone cose però per i bilanci voglio aspettare la fine del campionato”. Di seguito le sue dichiarazioni complete: SULLA– “Gioco forza bisogna parlare dellae della partita di ieri. Non mi aspettavo un risultato del genere. Peccato ...