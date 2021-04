Sagramola: “Serie A in tre anni? Vi dico cosa è cambiato. Gli ex criticano per una ragione molto semplice” (Di venerdì 30 aprile 2021) Le verità dell''amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola.L'incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l'avvio di stagione del Palermo di Boscaglia - poi passato nelle mani del vice Giacomo Filippi -, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora, il futuro societario, con le voci sempre più insistenti di un'interessamento di Massimo Ferrero al club rosanero e la qualificazione ai playoff della dopo una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni della compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi. Questi, alcuni dei temi approfonditi dall'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del format "Siamo Aquile", in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Le verità dell''amministratore delegato del Palermo, Rinaldo.L'incubo Covid-19 che sta avversando la quotidianità di ognuno di noi ed ha fortemente inficiato anche l'avvio di stagione del Palermo di Boscaglia - poi passato nelle mani del vice Giacomo Filippi -, la centralità della realizzazione di un centro sportivo nel progetto tecnico e societario del club rosanero targato Hera Hora, il futuro societario, con le voci sempre più insistenti di un'interessamento di Massimo Ferrero al club rosanero e la qualificazione ai playoff della dopo una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni della compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi. Questi, alcuni dei temi approfonditi dall'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del format "Siamo Aquile", in ...

