Returnal per PS5 giocato ora in diretta! (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi, 30 aprile, è il giorno del lancio di Returnal, l'apprezzata esclusiva PS5 recensita sulle pagine di Eurogamer.it. Il gioco è finalmente sbarcato sulla nuova console di Sony e in questi minuti lo stiamo giocando in diretta in compagnia di Lorenzo Mancosu. Per celebrare l'uscita di Returnal, Housemarque ha svelato nuovi dettagli in un lungo video gameplay di quasi 30 minuti che vi abbiamo proposto questa mattina. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi, 30 aprile, è il giorno del lancio di, l'apprezzata esclusiva PS5 recensita sulle pagine di Eurogamer.it. Il gioco è finalmente sbarcato sulla nuova console di Sony e in questi minuti lo stiamo giocando in diretta in compagnia di Lorenzo Mancosu. Per celebrare l'uscita di, Housemarque ha svelato nuovi dettagli in un lungo video gameplay di quasi 30 minuti che vi abbiamo proposto questa mattina. Leggi altro...

Advertising

brema82 : Niente #Returnal, oggi, per me. Il titolo non è ancora arrivato alla stazione di consegna finale, quindi, considera… - Eurogamer_it : #Returnal per #PS5 lanciato con una patch del day one da 10 GB. - AVarignana : RT @PlayStationIT: Guida alla sopravvivenza di #Returnal: Consigli di gioco di Housemarque per Atropos! - bigdarktiger : RETURNAL è la prima SORPRESA per PS5 | Recensione - DANGERLOID : @QuelBia94 che poi per ovviare ai prezzi troppo alti esistono gli sconti eh comunque si potrebbe fare lo stesso dis… -