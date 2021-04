Putin non vuole Sassoli in Russia. La ritorsione del Cremlino verso l’Ue (Di sabato 1 maggio 2021) «A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po'». David Sassoli, di professione giornalista, ma ora impegnato come presidente del Parlamento europeo, se la cava con una battuta quando viene a sapere di essere stato inserito nella blck list della Russia di Putin, insieme ad altri sette alti funzionari europei L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) «A quanto pare, non sono il benvenuto al? Lo sospettavo da un po'». David, di professione giornalista, ma ora impegnato come presidente del Parlamento europeo, se la cava con una battuta quando viene a sapere di essere stato inserito nella blck list delladi, insieme ad altri sette alti funzionari europei L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Internazionale : Vladimir Putin sta facendo in modo che Alexej Navalnyj e i suoi amici non costituiscano più una forza politica in R… - fanpage : Draghi spiega la #Liberazione a Salvini e Meloni. Un messaggio chiaro, per chi celebra i ragazzi di Salò e il regim… - italymystery : RT @DavidSassoli: Sono stato inserito tra le 'personalità non gradite' nella #Russia di #Putin per le mie prese di posizione in favore dell… - arquer12 : RT @iSam1190: L'unione europea è come quel bambino che in continuazione fa dispetti agli altri sentendosi forte ma poi quando gli altri rea… - Bart42519094 : RT @lauraboldrini: Solidarietà al presidente @DavidSassoli, alla commissaria @VeraJourova e agli altri cinque esponenti europei sanzionati.… -