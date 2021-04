Advertising

Onu, golpe e Covid in Birmania annullano 16 anni lotta a povertà

Anzi, i risultati dell'indagine, condotta telefonicamente su un campione di 2.000 nuclei familiari, mostrano che l'incremento del tasso di povertà dovuto alla crisi pandemica ha inciso per un 6-11%, mentre le conseguenze del golpe militare, e la conseguente 'disobbedienza civile' che ha messo in ... Povertà raddoppiata, crollo verticale dei già bassi redditi familiari e disoccupazione, servizi pubblici, compresi quelli sanitari, praticamente fermi: la Birmania sta facendo un salto indietro di 16 ...