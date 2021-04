Moto2, GP Spagna a Jerez: Gardner il più veloce in FP1. Classifica e migliori tempi (Di venerdì 30 aprile 2021) L’australiano Remy Gardner ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Moto2. Il pilota della Kalex ha chiuso in 1’41?675, precedendo le altre Kalex di Marco Bezzecchi (+0?122) e Sam Lowes (+0?234). Il britannico è stato anche protagonista di una caduta senza conseguenze nel finale delle FP1, al pari di Aron Canet. Ottimo turno anche per Fabio Di Giannantonio, sesto tempo alle spalle degli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Navarro. I piloti della Moto2 torneranno in pista alle 15.10 per la seconda sessione di prove libere sul circuito di Jerez. Moto2 FP1, LA Classifica DEI tempi 1. R. Gardner 1’41”675 2. M. Bezzecchi +0”122 3. S. Lowes +0”234 4. R. Fernandez +0”235 5. J. Navarro ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) L’australiano Remyha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio didi. Il pilota della Kalex ha chiuso in 1’41?675, precedendo le altre Kalex di Marco Bezzecchi (+0?122) e Sam Lowes (+0?234). Il britannico è stato anche protagonista di una caduta senza conseguenze nel finale delle FP1, al pari di Aron Canet. Ottimo turno anche per Fabio Di Giannantonio, sesto tempo alle spalle degli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Navarro. I piloti dellatorneranno in pista alle 15.10 per la seconda sessione di prove libere sul circuito diFP1, LADEI1. R.1’41”675 2. M. Bezzecchi +0”122 3. S. Lowes +0”234 4. R. Fernandez +0”235 5. J. Navarro ...

