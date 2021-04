L’Isola dei Famosi, “Arriverà in studio”: accadrà per la prima volta nella prossima puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, “Arriverà in studio”: accadrà nella prossima puntata del reality show di Canale 5. La ventesima edizione delL’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. I giorni passano in Honduras e la fama e la stanchezza si fanno sentire sempre di più tra i naufraghi: le discussioni sono all’ordine del giorno! A commentare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 aprile 2021)dei, “in”:del reality show di Canale 5. La ventesima edizione deldeiè entrata ormai nel vivo. I giorni passano in Honduras e la fama e la stanchezza si fanno sentire sempre di più tra i naufraghi: le discussioni sono all’ordine del giorno! A commentare L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - SpettacoloNews1 : Ascolti Tv:AQ bene per “Un Passo dal Cielo”, male per “L’Isola dei Famosi” - #AscoltiTv #UnPassoDalCielo6… - LinkaTv : E' iniziato L'Isola dei Famosi su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -