La Lazio senza Acerbi: cosa dicono i numeri (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA - Francesco Acerbi non ci sarà contro il Genoa. È sicuramente una notizia per uno abituato a giocarle tutte. Squalificato per somma di cartellini gialli, la Lazio perde il suo muro in difesa. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA - Francesconon ci sarà contro il Genoa. È sicuramente una notizia per uno abituato a giocarle tutte. Squalificato per somma di cartellini gialli, laperde il suo muro in difesa. ...

Advertising

sportli26181512 : La Lazio senza Acerbi: cosa dicono i numeri: Contro il Genoa il difensore sarà squalificato. In difesa mancherà il… - ShuShuHC : @fuoripostoluogo no no si percula chiunque senza problemi nel calcio come nella vita, infatti il discorso è ben div… - 7Renraku : @DavidG__ @GiuseppeSottil6 @GalvagniErik Vero, ma poi prevalgono le direttive regionali, come ad esempio nel Lazio,… - settemari : @SaluteLazio Quando inizierete a vaccinare i domiciliati per lavoro nel Lazio senza chiedere il medico di base nel… - Andrea842631710 : @Torrenapoli1 Non sono convinto, lo pensavo sia con la Lazio che poi col Torino, invece sempre Politano ha giocato.… -