Israele | morte almeno 44 persone nella calca dopo crollo di una struttura Le testimonianze

Fede__Mere : RT @perchetendenza: 'Monte Meron': Perché oltre 44 persone sono morte e 150 rimaste ferite in un incidente avvenuto in un evento religioso… - ANSA_med : Israele: Netanyahu, lutto nazionale domenica. Premier, scene strazianti, persone schiacciate a morte | #ANSA - InformazioneOg : Israele, è strage sul monte Meron durante un raduno religioso: almeno 44 i morti #tragedia #istraele #montemeron… - fisco24_info : Israele: Netanyahu, lutto nazionale domenica: Premier, scene strazianti, persone schiacciate a morte - fisco24_info : Israele: Netanyahu, lutto nazionale domenica: Premier, scene strazianti, persone schiacciate a morte -

Almeno 44 persone sono state uccise e oltre 100 ferite in una calca venerdì sul monte Meron, nel nord di, in occasione di Lag Ba'Omer, una festa ebraica che segna ladi un grande saggio tannaitico del II secolo. Si ritiene che la maggior parte delle vittime appartenga alla comunità ebraica ...Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato lutto nazionale indomenica per i fatti luttuosi del Monte Meron. "Ci uniremo tutti nel dolore delle famiglie e ... persone schiacciate a, ...Milano, 30 apr. (askanews) - Un testimone oculare della tragedia in Israele accusa la polizia di aver gestito male l'enorme folla che ...Almeno 44 morti, oltre 150 feriti e tanti bambini tra i dispersi. Si è trasformato in una tragedia, in Israele, il primo raduno religioso dopo la crisi sanitaria causata dal Covid ...