Il principe Harry è davvero figlio di Carlo? | Svelata l'oscura verità (Di venerdì 30 aprile 2021) Il principe Harry ormai da tempo separatosi dalla royal family ormai vive in America con la moglie Meghan e il figlio ed è tornato solo per il funerale del nonno Filippo. C'è però un interrogativo su di lui, di chi sia veramente il figlio. principe Harry-political24Il principe Harry, dopo una lunga assenza dalla Gran Bretagna è stato visto qualche settimana fa insieme ai parenti per celebrare il funerale di nonno Filippo, il secondogenito di Carlo infatti ha ormai una vita consolidata in America, insieme alla sua nuova famiglia. Di recente aveva fatto molto discutere l'intervista che i duchi del Sussex avevano rilasciato ad Oprah Winfrey in cui accusavano i reali di razzismo e avevano parlato anche dei gravi problemi mentali avuti da ...

