E’ giallo sulla morte di Grazia a Pompei ma si pensa al suicidio (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ una storia triste quella di Grazia, qualsiasi sarà il finale. E’ la storia di una ragazza che non c’è più, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. E purtroppo, secondo quanto riferito da chi indaga, anche questa circostanza non deve passare in sordina nelle indagini. Già perchè al momento tutte le piste sono aperte, anche quella che porta al suicidio. Ed è per questo che la scelta, qualora fosse così, di togliersi la vita a poche ore dal compleanno, potrebbe essere significativa. A rivelare che Grazia stava affrontando un periodo molto difficile sono state le sue amiche. Non si esclude però davvero nulla. Ieri, pochi minuti dopo il ritrovamento del cadavere di Grazia in un box garage a Pompei, molto distante da dove la ragazza viveva, si è subito parlato di un omicidio. Si è letto di una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ una storia triste quella di, qualsiasi sarà il finale. E’ la storia di una ragazza che non c’è più, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. E purtroppo, secondo quanto riferito da chi indaga, anche questa circostanza non deve passare in sordina nelle indagini. Già perchè al momento tutte le piste sono aperte, anche quella che porta al. Ed è per questo che la scelta, qualora fosse così, di togliersi la vita a poche ore dal compleanno, potrebbe essere significativa. A rivelare chestava affrontando un periodo molto difficile sono state le sue amiche. Non si esclude però davvero nulla. Ieri, pochi minuti dopo il ritrovamento del cadavere diin un box garage a, molto distante da dove la ragazza viveva, si è subito parlato di un omicidio. Si è letto di una ...

