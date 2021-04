De Laurentiis vuole Spalletti: “A Napoli si esalterebbe” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Enzo Bucchioni, noto giornalista, a Tuttomercatoweb.com: “Spalletti e De Laurentiis “si stanno annusando” dicono in giro con un’espressione brutale, animalesca, ma che rende bene. Trattasi infatti di due personaggi con il carattere forte e l’intesa, se ci sarà, dovrà essere totale. Adl sa del carattere dei toscani, pregi e difetti, Sarri docet, e quindi è allenato. Spalletti ha grande voglia dopo due anni a rimuginare sull’Inter e ad aggiornarsi. Una città come Napoli lo esalterebbe, ha perfino già allenato un idolo della piazza in situazione controversa come quella con Totti a Roma nella sua prima esperienza (la seconda lasciamola stare) e quindi saprebbe bene anche come gestire, stimolare, esaltare e tranquillizzare allo stesso tempo il leader azzurro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Enzo Bucchioni, noto giornalista, a Tuttomercatoweb.com: “e De“si stanno annusando” dicono in giro con un’espressione brutale, animalesca, ma che rende bene. Trattasi infatti di due personaggi con il carattere forte e l’intesa, se ci sarà, dovrà essere totale. Adl sa del carattere dei toscani, pregi e difetti, Sarri docet, e quindi è allenato.ha grande voglia dopo due anni a rimuginare sull’Inter e ad aggiornarsi. Una città comelo, ha perfino già allenato un idolo della piazza in situazione controversa come quella con Totti a Roma nella sua prima esperienza (la seconda lasciamola stare) e quindi saprebbe bene anche come gestire, stimolare, esaltare e tranquillizzare allo stesso tempo il leader azzurro ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis vuole ADL e il premio Champions for everybody: la promessa del patron azzurro Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla dell'obiettivo Champions tanto ambito dai partenopei, ma con una sorpresa finale. De Laurentiis vuole a tutti i costi acciuffare la zona Champions e pensa in grande per la fine della stagione Il Napoli ha come unico e grande obiettivo, per queste ultime giornate di campionato, ...

Rinnovo Insigne, De Laurentiis vuole definirlo prima del prossimo campionato! Gazzetta: 1,5mln di differenza tra richiesta e offerta, senza accordo va sul ... Ultime mercato Napoli - C'è una data oltre la quale De Laurentiis non vorrà andare ed è quella dell'inizio del campionato. Per quel giorno, il presidente vuole che sia già stata definita la questione contrattuale di Lorenzo Insigne . Ne parla la Gazzetta ...

