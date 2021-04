Da Zendaya ad Anya Taylor-Joy, ecco le celebs che indossano il vintage sul red carpet (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo sappiamo bene: l’industria della moda è una delle più inquinanti al mondo. Le conoscenze che, negli ultimi anni, stiamo acquisendo in tema di ecosostenibilità ci hanno insegnato che si può essere fashion victim, rispettando comunque la natura. Come? Scegliendo di acquistare capi di seconda mano o vintage. Quest’ultimo è il preferito di alcune celebs che, sempre più spesso scelgono questo tipo di pezzi per sfilare sul red carpet. Per quanto mi riguarda, il risultato è sempre entusiasmante: molto spesso si tratta di abiti unici, mai visti prima e che soprattutto rispettano l’ambiente. Meglio di così. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo sappiamo bene: l’industria della moda è una delle più inquinanti al mondo. Le conoscenze che, negli ultimi anni, stiamo acquisendo in tema di ecosostenibilità ci hanno insegnato che si può essere fashion victim, rispettando comunque la natura. Come? Scegliendo di acquistare capi di seconda mano o vintage. Quest’ultimo è il preferito di alcune celebs che, sempre più spesso scelgono questo tipo di pezzi per sfilare sul red carpet. Per quanto mi riguarda, il risultato è sempre entusiasmante: molto spesso si tratta di abiti unici, mai visti prima e che soprattutto rispettano l’ambiente. Meglio di così.

