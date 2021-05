Covid, in Sicilia spiagge aperte dal 16 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) la Sicilia si prepara a riaprire le spiagge provando a riavviare la stagione nonostante il Covid. Partirà domenica 16 maggio la stagione balneare in Sicilia. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci appena pubblicata. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore regionale dell’Ambiente, Toto Cordaro. Fino a sabato 15, quindi, spiagge il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 30 aprile 2021) lasi prepara a riaprire leprovando a riavviare la stagione nonostante il. Partirà domenica 16la stagione balneare in. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regionena Nello Musumeci appena pubblicata. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore regionale dell’Ambiente, Toto Cordaro. Fino a sabato 15, quindi,il Mattino di- Notizie dalla

