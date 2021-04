Covid | in Campania tasso positività di poco superiore al 9% | comunicati altri 24 decessi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonomeno di duemila i positivi nella giornata di oggi i positivi in Regione, per la precisione 1898. Purtroppo si registrano24. Ildiè dial 9%. Di seguito il bollettino completo: Positivi del giorno: 1.898 (*) di cui Asintomatici: 1.288 (*) Sintomatici: 610 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.727 Tamponi antigenici del giorno: 8.393 ?Deceduti: 24 (**)? Totale deceduti: 6.393 Guariti: 2.371 Totale guariti: 294.011 ** 20 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di ...

Cala l'età media dei casia 42 anni "Decresce l'età mediana dei casi di- 19 in Italia, ... Tra queste, due Regioni (e Sicilia) hanno una trasmissibilita' compatibile con uno ...... Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta zona gialla : Abruzzo,, Emilia ... al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da- 19, con contestuale cessazione dell'...Napoli – Sono poco meno di duemila i positivi nella giornata di oggi i positivi in Regione Campania, per la precisione 1898. Purtroppo si registrano altri 24 decessi. Il tasso di positività è di poco ...Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.898 positivi su 20.727 tamponi molecolari esaminati, 88 in ...