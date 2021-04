Covid, coppia fiorentina bloccata in India: “Aiutateci a rientrare in Italia. La gente muore davanti a noi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid, coppia fiorentina bloccata in India L’India sta vivendo un momento drammatico per via della pandemia, i casi sono 18,7 milioni e i decessi oltre 200mila. Il Paese ha battuto il record mondiale di contagi giornalieri di Covid. Il sistema sanitario è in ginocchio. (“La gente corre a comprare ossigeno ma così i malati restano senza”, abbiamo raccontato in questo articolo). Il Paese preoccupa anche per la variante Indiana e l’Italia è in massima allerta. Gli ingressi dall’India sono infatti vietati. E proprio lì si trova bloccata una coppia fiorentina partita 15 giorni fa da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per raggiungere New Delhi dove ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)inL’sta vivendo un momento drammatico per via della pandemia, i casi sono 18,7 milioni e i decessi oltre 200mila. Il Paese ha battuto il record mondiale di contagi giornalieri di. Il sistema sanitario è in ginocchio. (“Lacorre a comprare ossigeno ma così i malati restano senza”, abbiamo raccontato in questo articolo). Il Paese preoccupa anche per la variantena e l’è in massima allerta. Gli ingressi dall’sono infatti vietati. E proprio lì si trovaunapartita 15 giorni fa da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per raggiungere New Delhi dove ...

