Coprifuoco, Renzi: “Salvini abile a intestarsi battaglia” (Di venerdì 30 aprile 2021) ”Non credo che il Coprifuoco sia una posizione della destra. Perché Bonaccini non mi pare un pericoloso uomo di destra. Salvini è stato abile a intestarsi una battaglia, bisogna riconoscerlo. E’ evidente che dobbiamo porci il problema delle riaperture. Io sono per le riaperture il prima possibile con l’aumento dei vaccini. Io penso che vadano riaperti anche i locali all’interno. Non è che se una volta Salvini la dice giusta, bisogna far finta di nulla… Il vero ristoro sono le riaperture il prima possibile”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2post, ribadendo che ”il Coprifuoco vada in prospettiva abolito, intanto va allungato e allungarlo significa portarlo nei prossimi giorni -lo spero- a mezzanotte. Comunque, va abolito il prima possibile”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) ”Non credo che ilsia una posizione della destra. Perché Bonaccini non mi pare un pericoloso uomo di destra.è statouna, bisogna riconoscerlo. E’ evidente che dobbiamo porci il problema delle riaperture. Io sono per le riaperture il prima possibile con l’aumento dei vaccini. Io penso che vadano riaperti anche i locali all’interno. Non è che se una voltala dice giusta, bisogna far finta di nulla… Il vero ristoro sono le riaperture il prima possibile”. Lo ha detto Matteoa Tg2post, ribadendo che ”ilvada in prospettiva abolito, intanto va allungato e allungarlo significa portarlo nei prossimi giorni -lo spero- a mezzanotte. Comunque, va abolito il prima possibile”. ...

