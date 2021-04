Caso Suarez, il video dell'esame farsa: "Bambino porta cocomella" (Di venerdì 30 aprile 2021) Le immagini della prova del campione uruguaiano. Una telecamera nascosta in una plafoniera riprende tutto Leggi su repubblica (Di venerdì 30 aprile 2021) Le immaginia prova del campione uruguaiano. Una telecamera nascosta in una plafoniera riprende tutto

Advertising

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - capuanogio : #Agnelli ai magistrati sul caso #Suarez: 'Ha fatto tutto #Paratici'. Ma un manager (che ora non lavora più per la… - ZZiliani : PECCATO CHE IL VIDEO S'INTERROMPA PROPRIO PRIMA DEL RACCONTO DEL BIMBO CHE COMPRA LA COCUMMELLA. #Suarez Caso Suar… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Caso Suarez, ecco il video dell'esame farsa: 'Bambino porta cocomella' | Gli investigatori avevano una camera nascosta in u… - fabiotonacci : RT @giusmo1: Esclusivo Caso Suarez, ecco il video dell'esame farsa -