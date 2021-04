Can Yaman e Diletta Leotta, la delusione dell’attore Turco (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è aria di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta. Nonostante la smentita della conduttrice, che a Striscia la notizia ha dichiarato: «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti». Parole arrivate dopo che l’attore Turco ha disattivato il suo profilo social: un gesto che ha indotto tanti a pensare che tra i due fosse successo qualcosa di grave. E, in effetti, sembra che l’attore di Daydreamer non abbia gradito la brusca frenata di Diletta quando lui le ha chiesto la mano, con tanto di anello da 40 mila euro. Un gesto istintivo e romantico cui la Leotta non ha reagito con lo stesso impeto, tanto da chiedere al divo di rallentare. Comprensibile, visto che stanno insieme da ... Leggi su newsitaliane (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è aria di crisi tra Can. Nonostante la smentita della conduttrice, che a Striscia la notizia ha dichiarato: «Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti». Parole arrivate dopo che l’attoreha disattivato il suo profilo social: un gesto che ha indotto tanti a pensare che tra i due fosse successo qualcosa di grave. E, in effetti, sembra che l’attore di Daydreamer non abbia gradito la brusca frenata diquando lui le ha chiesto la mano, con tanto di anello da 40 mila euro. Un gesto istintivo e romantico cui lanon ha reagito con lo stesso impeto, tanto da chiedere al divo di rallentare. Comprensibile, visto che stanno insieme da ...

