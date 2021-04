Boom di consensi per Marine Le Pen, i sondaggi parlano chiaro: in un solo mese guadagna l’8% (Di venerdì 30 aprile 2021) Poco meno di un mese fa, aveva lasciato la guida del Rassemblement National per poter essere «la candidata di tutti i francesi». Ora i sondaggi le danno ragione: in un mese appena Marine Le Pen ha guadagnato 8 punti percentuali, arrivando così al 34% dei consensi, conquistanti trasversalmente tra i cittadini di tutti gli orientamenti. I sondaggi premiano Marine Le Pen Ad accendere i riflettori sulla forte avanzata di Marine Le Pen è stato un sondaggio Kantar-OnePoint per Figaro Magazine. La presidente del Rassemblement National si colloca al secondo posto, dopo Edouard Philippe al 46%, fra le personalità che i francesi vorrebbero «vedere svolgere un ruolo importante nel corso dei mesi e degli anni a venire». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Poco meno di unfa, aveva lasciato la guida del Rassemblement National per poter essere «la candidata di tutti i francesi». Ora ile danno ragione: in unappenaLe Pen hato 8 punti percentuali, arrivando così al 34% dei, conquistanti trasversalmente tra i cittadini di tutti gli orientamenti. IpremianoLe Pen Ad accendere i riflettori sulla forte avanzata diLe Pen è stato uno Kantar-OnePoint per Figaro Magazine. La presidente del Rassemblement National si colloca al secondo posto, dopo Edouard Philippe al 46%, fra le personalità che i francesi vorrebbero «vedere svolgere un ruolo importante nel corso dei mesi e degli anni a venire». LEGGI ...

