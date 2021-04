Bin Laden, 10 anni fa l’uccisione del leader di Al Qaeda (Di venerdì 30 aprile 2021) Quaranta minuti. Tanto è durato il blitz delle Navy Seals, le forze speciali della Marina statunitense che il 2 maggio di dieci anni fa hanno ucciso il fondatore di al-Qaeda Osama bin Laden nel suo compound nei pressi di Abbottabad, non lontano da Islamabad, in Pakistan, vicino a una accademia militare. L’azione militare partita dall’Afghanistan e denominata ‘Operation Neptune Spea’ è stata seguita in diretta dalla Situation Room della Casa Bianca dall’allora presidente americano Barak Obama e dal suo staff, da Hillary Clinton e da vertici civili e militari. Nella foto di quei momenti appare anche l’attuale segretario di Stato Usa Antony Blinken. Obama aveva dato il suo via libera all’uccisione di Bin Laden il 29 aprile precedente e da lì in cinque riunioni del Consiglio di Sicurezza a Washington si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Quaranta minuti. Tanto è durato il blitz delle Navy Seals, le forze speciali della Marina statunitense che il 2 maggio di diecifa hanno ucciso il fondatore di al-Osama binnel suo compound nei pressi di Abbottabad, non lontano da Islamabad, in Pakistan, vicino a una accademia militare. L’azione militare partita dall’Afghanistan e denominata ‘Operation Neptune Spea’ è stata seguita in diretta dalla Situation Room della Casa Bianca dall’allora presidente americano Barak Obama e dal suo staff, da Hillary Clinton e da vertici civili e militari. Nella foto di quei momenti appare anche l’attuale segretario di Stato Usa Antony Blinken. Obama aveva dato il suo via libera aldi Binil 29 aprile precedente e da lì in cinque riunioni del Consiglio di Sicurezza a Washington si ...

