Barcellona | Koeman espulso ma… | “Il quarto uomo mi ha mancato di rispetto”

(Di venerdì 30 aprile 2021) "Io non ho detto nulla di sbagliato. Se scrivono nel referto cose che non ho detto dovrò fare qualcosa"

Commenta per primok.o. con il Granada,: 'Colpo durissimo'.Ronald, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro il Granada. La vetta della classifica resta a due punti Ronald, allenatore del, ha parlato al termine ...Il Manchester United in vista della prossima stagione vorrebbe rinforzare il reparto offensivo e sarebbe interessato all'acquisto di Samuel Umtiti dal Barcellona. La prima scelta dei Red Devils dovreb ...Il Barcellona perde col Granada: la situazione nella corsa per la Liga, con quattro squadre in tre punti A questa Liga i finali scontati non piacciono. All’ora di gioco del recupero di campionato fra ...