Al via in Italia il test per il Green Pass europeo: si parte il 10 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) L’intenzione, per l’Unione europea, è quella di tracciare i movimenti e i viaggi dei cittadini in totale sicurezza utilizzando il Green Pass europeo. La sperimentazione parte il 10 maggio e avrà luogo, in un primo momento, in quindici paesi tra cui anche l’Italia. Mentre la gestione della situazione spostamenti in Italia viene fortemente influenzata dall’opinione del Garante della Privacy, che vuole valutare le scelte del governo, è arrivato il momento di unificare l’Europa sotto il segno dei nuovi certificati digitali pensati dall’Unione. Il periodo di prova per il Green Pass Italia prenderà il via il 10 maggio. LEGGI ANCHE >>> Hanno parlato di app e Green ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 aprile 2021) L’intenzione, per l’Unione europea, è quella di tracciare i movimenti e i viaggi dei cittadini in totale sicurezza utilizzando il. La sperimentazioneil 10e avrà luogo, in un primo momento, in quindici paesi tra cui anche l’. Mentre la gestione della situazione spostamenti inviene fortemente influenzata dall’opinione del Garante della Privacy, che vuole valutare le scelte del governo, è arrivato il momento di unificare l’Europa sotto il segno dei nuovi certificati digitali pensati dall’Unione. Il periodo di prova per ilprenderà il via il 10. LEGGI ANCHE >>> Hanno parlato di app e...

