WWF compie 60 anni ma la battaglia per l’ambiente è tutta da fare

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Oggi, giovedì 29 aprile, il WWF60, un lungo periodo in cui l’organizzazione – nata nel 1961 da un piccolo gruppo di naturalisti, guidati da passione e ricerca – è stata protagonista di azioni globali per la conservazione della natura, realizzando alcune fra le iniziative più innovative mai intraprese per la protezione del il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.