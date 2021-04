«William e Kate hanno la stessa dignità di Elisabetta e Filippo» dice lo scrittore Ian Lloyd | intervistato per il podcast God Save The Queen

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 aprile 2021): i loro 10 anni di matrimonio guarda le foto Il decimo anniversario di nozze diMiddleton non poteva cadere in un momento più triste, dopo la recente perdita del principe, e per questo non sarà celebrato a corte. Ma il ricordo di quello storico 29 aprile 2011 rimane molto vivo e, dopo 10 anni e tre figli – George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 3 – i Cambridge fanno sempre più le veci della regina. «Si sono fatti carico di più ruoli e continueranno a progredire, diventando ...