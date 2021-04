Vita e polemiche di Tomaso Montanari, l’intellettuale da talk show in quota anti Draghi (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi riapre il Paese? «È come Bolsonaro». Il governo studia la ripartenza delle attività? «Scommette sulla Vita e la morte degli italiani contro l’evidenza scientifica». Non si salva nessuno, nemmeno il commissario straordinario Francesco Figliuolo. «Quel tizio in mimetica, loquace ma inconcludente». Bocciati senz’appello, anche perché il giudizio non arriva da un professore qualsiasi ma da Tomaso Montanari, l’intellettuale con l’elmetto in testa e la polemica sempre a portata di mano. Stimato storico dell’arte, ordinario all’Università per Stranieri di Siena, saggista con la passione incontrollata per la politica. Decine di libri all’attivo, un’onorificenza del Quirinale. «Gli manca una M decisiva», scrisse Giuliano Ferrara. Capelli spettinati, occhiali tondi, una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Marioriapre il Paese? «È come Bolsonaro». Il governo studia la ripartenza delle attività? «Scommette sullae la morte degli italiani contro l’evidenza scientifica». Non si salva nessuno, nemmeno il commissario straordinario Francesco Figliuolo. «Quel tizio in mimetica, loquace ma inconcludente». Bocciati senz’appello, anche perché il giudizio non arriva da un professore qualsiasi ma dacon l’elmetto in testa e la polemica sempre a portata di mano. Stimato storico dell’arte, ordinario all’Università per Stranieri di Siena, saggista con la passione incontrollata per la politica. Decine di libri all’attivo, un’onorificenza del Quirinale. «Gli manca una M decisiva», scrisse Giuliano Ferrara. Capelli spettinati, occhiali tondi, una ...

