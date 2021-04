(Di giovedì 29 aprile 2021) commenta I carabinieri di Mazara del Vallo () hanno arrestatogiovani fra i 20 e 24 anni per violenza sessuale di gruppo aggravata. I responsabili, due finiti in carcere e due agli ...

nicolaPalumbo00 : RT @MediasetTgcom24: Trapani, 18enne stuprata dal branco: quattro arresti #Violenzasessuale - Anna302478978 : Trapani, 18enne stuprata da branco quattro arresti x violenza sessuale di gruppo aggravata Il padre di questi rag… - Activnews24 : 4 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver viole… - marialetiziama9 : RT @MediasetTgcom24: Trapani, 18enne stuprata dal branco: quattro arresti #Violenzasessuale - ruiciccio : RT @SkyTG24: Campobello di Mazara, 18enne violentata da 'branco': quattro arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani 18enne

TGCOM

commenta I carabinieri di Mazara del Vallo () hanno arrestato quattro giovani fra i 20 e 24 anni per violenza sessuale di gruppo ... Laha raccontato di aver iniziato ad urlare, di essersi ...Quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una. Due sono finiti in carcere e due ai domiciliari. I fatti sono ...Quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con l'accusa di avere violentato una 18enne. La vittima sarebbe ...La ragazza attirata in una casa con la scusa di un invito a una festa. La denuncia ai carabinieri, poi le indagini e il fermo dei responsabili che sono tutti ventenni ...