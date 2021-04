Sui rifiuti di plastica viaggiano anche specie aliene (di C. Cioffi) (Di giovedì 29 aprile 2021) (di Carmela Cioffi) Ci sono cose che il Covid-19 non ha fermato: pensiamo ad esempio ai rifiuti di plastica, che continuano a finire in mare e la cui varietà, in quest’anno di pandemia, si è aggiornata con mascherine, guanti monouso e flaconcini di gel idroalcolico. Ma anche i ricercatori italiani non sono stati a guardare. Quando tutto era bloccato o quasi, quelli dell’Università della Tuscia di Viterbo sono usciti con i pescherecci a strascico della marineria locale di Civitavecchia e hanno continuato a indagare gli effetti della plastica abbandonata nelle acque del Tirreno Nord. E adesso arrivano i primi risultati dell’analisi su oltre 15 chili di rifiuti marini, mascherine usa e getta comprese, raccolti in 4 uscite a mare. Dal progetto europeo Pisces, promosso dalla Regione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) (di Carmela) Ci sono cose che il Covid-19 non ha fermato: pensiamo ad esempio aidi, che continuano a finire in mare e la cui varietà, in quest’anno di pandemia, si è aggiornata con mascherine, guanti monouso e flaconcini di gel idroalcolico. Mai ricercatori italiani non sono stati a guardare. Quando tutto era bloccato o quasi, quelli dell’Università della Tuscia di Viterbo sono usciti con i pescherecci a strascico della marineria locale di Civitavecchia e hanno continuato a indagare gli effetti dellaabbandonata nelle acque del Tirreno Nord. E adesso arrivano i primi risultati dell’analisi su oltre 15 chili dimarini, mascherine usa e getta comprese, raccolti in 4 uscite a mare. Dal progetto europeo Pisces, promosso dalla Regione ...

Advertising

ItalyMFA : Per la #GiornatadellaTerra, sul portale #italiana l’approfondimento dedicato alla mostra virtuale Trash dedicata al… - APatrignan : RT @HuffPostItalia: Sui rifiuti di plastica viaggiano anche specie aliene (di C. Cioffi) - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: Sui rifiuti di plastica viaggiano anche specie aliene (di C. Cioffi) - HuffPostItalia : Sui rifiuti di plastica viaggiano anche specie aliene (di C. Cioffi) - Agenzia_Dire : #Roma Capitale si appresta ad essere commissariata sui #rifiuti dalla #RegioneLazio. -