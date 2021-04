Stati Uniti, ragazzino di 12 anni già pronto a diplomarsi (Di giovedì 29 aprile 2021) Mike Wimmer è un 12enne statunitense: nonostante la giovanissima età è già pronto a prendere il diploma al college. Usa, 12enne studia 4 anni in uno ed è pronto a prendere il diploma al college su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Mike Wimmer è un 12enne statunitense: nonostante la giovanissima età è giàa prendere il diploma al college. Usa, 12enne studia 4in uno ed èa prendere il diploma al college su Notizie.it.

Advertising

GiovanniToti : Cambiamo! vota no alla sfiducia a #Speranza. Siamo stati spesso in disaccordo, ma non è il momento del giudizio e d… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA Il 14 aprile la Corte degli appelli del Texas ha annullato la condanna del 1975 nei confronti di… - emenietti : le nuove linee guida cdc sulle mascherine negli stati uniti - Tombolus : RT @elenabonetti: 100 giorni di @JoeBiden e gli Stati Uniti hanno un Piano per le famiglie. Dove c'è un governo con una visione chiara sul… - Emiliano_Foroni : @AleGuerani @LorenzoTondi Voti anche per eleggere il parlamento europeo. In quanto agli Stati Uniti, Russia e Cina sono l'alternativa -