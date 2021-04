Spese pazze Liguria, ecco perché i consiglieri sono stati assolti in appello: “Tutte lecite, non ci sono parametri predeterminati dalla legge” (Di giovedì 29 aprile 2021) Le “Spese pazze” degli ex consiglieri regionali liguri erano in realtà Tutte lecite, in assenza di “parametri predeterminati dalla legge” per stabilirne la pertinenza con l’attività dei gruppi. Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Genova nelle motivazioni della sentenza che ha assolto tutti e 19 i politici locali – tra cui l’ex viceministro leghista Edoardo Rixi – condannati a maggio 2019 per peculato e falso. Secondo il collegio di primo grado, gli innumerevoli pranzi, cene, viaggi e acquisti di doni e gadget addebitati alle casse pubbliche tra il 2010 e il 2012 erano rimborsabili solo se collocati “nell’ambito di iniziative alle quali il consigliere aveva preso parte su richiesta del proprio gruppo (…) e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Le “” degli exregionali liguri erano in realtà, in assenza di “” per stabilirne la pertinenza con l’attività dei gruppi. Lo scrivono i giudici della Corte d’di Genova nelle motivazioni della sentenza che ha assolto tutti e 19 i politici locali – tra cui l’ex viceministro leghista Edoardo Rixi – condannati a maggio 2019 per peculato e falso. Secondo il collegio di primo grado, gli innumerevoli pranzi, cene, viaggi e acquisti di doni e gadget addebitati alle casse pubbliche tra il 2010 e il 2012 erano rimborsabili solo se collocati “nell’ambito di iniziative alle quali il consigliere aveva preso parte su richiesta del proprio gruppo (…) e in ...

